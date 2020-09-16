Москва, 16 сентября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. О новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» говорить пока преждевременно. Об этом 16 сентября заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 2019

По его словам, можно подтвердить, что у всех глав государств есть намерение продолжать процесс урегулирования на Украине, однако, как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, «должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые были достигнуты в Париже».

«Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удаётся. Поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости», — заключил Песков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Австрии заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.

Зеленский не исключил, что встреча может состояться после ещё одних консультаций на уровне политических советников, которые планируются «дней через десять».

Между тем замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что данные утверждения не соответствуют действительности. Он напомнил, что на переговорах советников 11 сентября в Берлине замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак «чётко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет».