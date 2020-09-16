Калининград, 16 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. 80 конкурсантов из 29 регионов страны собрались на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», открывшемся в Светлогорске Калининградской области 15 сентября 2020 года. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Полуфиналистами стали участники, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Радов

Светлана Нигматуллина из Калининградской области отнюдь не новичок в профессии. Вот что она рассказывает о себе: «Я занимаюсь развитием доступного туризма и организацией отдыха для людей с ограниченными возможностями. Безусловно, моя специализация имеет ряд особенностей. Подобный отдых должен содержать ряд обязательных составляющих — возможность беспрепятственно передвигаться и посещать знаковые места, поддержка уровня комфорта, наличие персонала, понимающего потребности своих клиентов, и, конечно, создание впечатлений».

Проект Светланы называется «Путешествия мечты». Она отмечает, что за три года реализации проекта предпочтения её клиентов изменились: «Сегодня их все больше интересуют активные виды отдыха и образовательные программы, а не просто наличие доступной среды».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Светлана Нигматуллина

24-летняя Валерия Тышко из Калининграда эколог по образованию. Сферой туризма она заинтересовалась во время прохождения производственной практики на Куршской косе. К созданию собственного проекта конкурсантка подошла с научно-обоснованной точки зрения: «Во время практики я изучала антропогенную нагрузку на территорию и одновременно разработала собственный новый туристический маршрут с отсылкой к историческом прошлому, который называется «Роситенский лес». Я хорошо представляю, как все будет выглядеть, у меня даже уже дизайн-макет готов».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Валерия Тышко

Проект, посвящённый Балтийской косе, представил Дмитрий Радов из Балтийска.

«В отличие от Куршской, Балтискую косу нельзя назвать раскрученной, несмотря на весь её туристический потенциал. Мне захотелось изменить эту ситуацию. Первым делом я проштудировал Интернет и был очень удивлен: я не нашёл ни одного презентационого ролика о Балтийской косе. Как профессиональный оператор, я решил сделать такой ролик самостоятельно. Мой проект привлек Министерство туризма Калининградской области. Мы договорились о сотрудничестве», — рассказал он.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Радов

Напомним, всего в полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства» в Светлогорске принимают участие 80 конкурсантов из разных городов России: Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Пскова, Мурманска.

Больше всего полуфиналистов представляют Санкт-Петербург — 22 человека, на втором месте участники из Калининградской области — их 14, а третье место поделили Волгоградская, Московская и Ленинградская области, которые представляют по 4 участника.

15 и 16 сентября они решают индивидуальные и групповые аналитические задания, презентуют проекты, посещают лекции и мастер-классы.

По итогам полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастера гостеприимства». Финал конкурса состоится в октябре 2020 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».