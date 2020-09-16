Марий Эл ждёт первую партию вакцины от коронавируса
Йошкар-Ола, 16 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Марий Эл в ближайшее время поступит первая партия вакцины от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать медицинские работники.
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По словам главы минздрава республики Марины Паньковой, в первой партии будет 588 доз вакцины.
Она уточнила, что при использовании вакцины необходимо соблюдать особые условия хранения и введения препарата. Необходимо двукратное введение вакцины с интервалом три недели.
«Возраст тоже ограничен с 18 до 60 лет и отсутствие противопоказаний по хроническим заболеваниям», — добавила министр.
Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 16 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено так же 22 случая заражения. Всего в республике с начала пандемии выявили 4549 носителей SARS-CoV-2. С учетом всех выписавшихся и всех летальных случаев в настоящее время пытаются побороть инфекцию 480 жителей региона.
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