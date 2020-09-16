Орел, 16 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Долги по заработной плате на сумму около двух миллионов рублей выплачены в Орловской области после вмешательства прокуратуры, об этом ИА REGNUM сообщила 16 сентября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Долги перед сотрудниками образовались в двух коммерческих организациях АО «Пассажирская транспортная компания», ООО «МегаКондитер» и муниципальном предприятии «Благоустройство г. Болхова», зарплату вовремя не получили 57 сотрудников. Прокуратура направила в суд иски о взыскании долгов, суд их удовлетворил.

По материалам проверки прокуратуры по факту невыплаты зарплаты в ООО «МегаКондитер» следственными органами возбуждено уголовное дело. На данный момент задолженность по заработной плате на предприятиях полностью погашена.

Отметим, по данным Орёлстата, на 1 августа задолженности по зарплате на предприятиях и в организациях Орловской области зарегистрировано не было.