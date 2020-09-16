Собянин пообещал достроить «Большой Сити» за семь лет
Москва, 16 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие шесть-семь лет будет реализован проект «Большой Сити». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он провёл совещание по развитию проекта. По мнению мэра, «Большой Сити» поможет развитию городской экономики.
«В целом этот проект, который будет реализован в Москве в ближайшие шесть-семь лет, даст огромный толчок развития экономики города», — цитирует РИА Новости слова мэра.
Собянин рассказал, что в настоящее время «Большой Сити» реализован на 75%. На участке в 50 гектаров построено 3 млн квадратных метров недвижимости, ещё 1 млн квадратных метров находится в процессе строительства.
Проект «Большого Сити» включает деловой центр «Москва-Сити» и примыкающие к нему с севера территории промзон.