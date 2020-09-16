Москва, 16 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие шесть-семь лет будет реализован проект «Большой Сити». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Большой сити

Он провёл совещание по развитию проекта. По мнению мэра, «Большой Сити» поможет развитию городской экономики.

«В целом этот проект, который будет реализован в Москве в ближайшие шесть-семь лет, даст огромный толчок развития экономики города», — цитирует РИА Новости слова мэра.

Собянин рассказал, что в настоящее время «Большой Сити» реализован на 75%. На участке в 50 гектаров построено 3 млн квадратных метров недвижимости, ещё 1 млн квадратных метров находится в процессе строительства.

Проект «Большого Сити» включает деловой центр «Москва-Сити» и примыкающие к нему с севера территории промзон.