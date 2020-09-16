Калуга, 16 сентября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Калужские поисковики торжественно передали останки красноармейца Николая Андреевича Грязнова, погибшего в годы Великой Отечественной войны на калужской земле, его 82-летнему сыну Льву Грязнову, проживающему на Украине. Об этом 16 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя калужской областной организации поисковых отрядов «Память» Сергея Новикова.

Kaluga-gov.ru В Калуге прошел траурный митинг, посвященный передаче останков красноармейца Николая Грязнова его семье на Украину.

30 апреля 2019 года у деревни Горки Малоярославецкого района Калужской области поисковик, школьник Иван Куликов в одиночной стрелковой ячейке обнаружил останки красноармейца с медальоном и личными вещами. После проведенной экспертизы было установлены данные бойца Красной армии. Им оказался Грязнов Николай Андреевич, 1911 года рождения. До настоящего времени красноармеец Грязнов числился без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. Как было установлено, до мобилизации на фронт Николай Грязнов проживал в Ярославской области, был секретарем сельского совета.

С помощью представителей поисковых отрядов Украины удалось связаться с сыном погибшего красноармейца — Львом Николаевичем Грязновым, который в настоящее время живет на Украине, в Черниговской области.

«К сожалению, почти полтора года проходили переговоры с украинской стороной по поводу передачи останков воина его сыну, и наконец, 15 сентября такая передача торжественно состоялась на российско-украинской границе», — сказал Сергей Новиков.