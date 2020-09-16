Железноводск, Ставропольский край, 16 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Ставропольский Железноводск и израильский Эйлат, расположенный на берегу Красного моря, станут городами-побратимами. Планируется, что соглашение будет подписано в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе администрации Железноводска.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Железноводск

Отмечается, что в настоящее время при содействии торгово-промышленной палаты Ставрополья прорабатывается вопрос о сотрудничестве с израильским курортом в социальной сфере, экономике и туризме.

«Приоритетным направлением для нас остается развитие туризма, израильская сторона также в этом заинтересована, — отметил мэр Железноводска Евгений Моисеев. — К нам в год приезжает несколько тысяч туристов из Израиля, и мы хотим, чтобы эти показания увеличивались».

В пресс-службе добавили, что ранее городами-побратимами Железноводска в разное время становились дагестанский Кизляр, Гагра (Абхазия), казахстанский Актау и американский штат Айова.