Токио, 16 сентября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. По заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп стремится к сближению с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

内閣 官 房 内閣 広 報 室 Ёсихидэ Суга объявляет о новой имперской эре «Рэйва»

«[Президент] Трамп готов продолжить реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, разработанную им и бывшим премьер-министром Синдзо Абэ» — заявляет Белый дом. Развитию концепции, о которой говорит Белый дом, в последнее время способствовала нарастающая агрессия со стороны Китая. Реализация этой концепции предполагает укрепление американо-японского альянса и реализацию общих целей США и Японии.

Как сказал президент Трамп, отношения между США и Японией никогда не были настолько крепкими, как при руководстве страной Синдзо Абэ. В сообщении Белого дома говорится, что президент Трамп надеется, что вместе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой им удастся сделать эти отношения ещё более крепкими.

Напомним, 16 сентября Ёсихидэ Суга был выбран новым премьер-министром Японии. Он пообещал продолжать внешнюю политику своего предшественника, заявив, что союз с Соединенными Штатами остаётся краеугольным камнем дипломатии и безопасности Японии.