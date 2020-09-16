Сыктывкар, 16 сентября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Коми с каждым днем выявляют все больше пациентов с COVID-19 — за минувшие сутки список инфицированных пополнили 58 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 7223, из них 6209 уже выздоровели.

По данным правительства, 15 сентября скончался еще один пациент с опасной инфекцией. Общее число жертв COVID-19 выросло в регионе до 92.

«С начала сентября мы начали прирастать заболевшими — в августе были цифры 20, 30 в день. Сегодня это от 40 до 50 и выше. Я предупреждал, что осень даст прирост и не только в Коми, но и в целом по России. Если мы не хотим допустить роста заболеваемости то мы снова должны вернуться к элементарным, рекомендованным мерам профилактики — обработка рук антисептиком и ношение масок в общественных местах», — заявил врио главы Коми Владимир Уйба.