Ярославль, 17 сентября, 2020, 04:50 — ИА Регнум. За самыми яркими впечатлениями не обязательно далеко ехать: тому свидетельством — национальный парк «Плещеево озеро» в Ярославской области. В этом уникальном месте побывала фотокорреспондент ИА REGNUMДарья Антонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плещеево озеро

На 24 тыс. на раскинулось само озеро Плещеево, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский. Это место с богатой историей, бывшее стратегически важным еще в IX веке, где позднее Петр I показал маневры флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией.

Разнообразия рыб здесь нет, зато туристы и виндсёрферы находят, чем заняться, а соседние леса богаты диким зверем. Некоторые животные и растения занесены в Красную книгу.

Смотрите фоторепортаж Дарьи Антоновой «Красота рядом: Национальный парк «Плещеево озеро».