Бухарест, 16 сентября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Подписание соглашения о «нормализации экономических отношений» между Белградом и Приштиной не изменит позицию Румынии, которая не признает независимость сепаратистского Косово. Об этом говорится в сообщении МИД Румынии, опубликованном 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Одновременно внешнеполитическое ведомство Румынии поддержало подписание этого документа представителями Белграда и Приштины 4 сентября в Вашингтоне и выразило надежду на то, что он поспособствует нормализации отношений двух сторон.

«Румыния выражает надежду, что усилия, которые приложили обе стороны во время диалога при посредничестве Евросоюза и во время встречи в Вашингтоне приведут к полной нормализации отношений двух сторон и улучшат перспективы европейской интеграции всего региона», — говорится в сообщении МИД Румынии.

В тексте также подчеркивается то, что позиция Бухареста по поводу независимости Косово принципиальна и основана на уважении международного права.

«Румыния поддержит решение косовского вопроса только если оно будет основано на соглашении двух сторон, поспособствует укреплению региональной стабильности и будут соответствовать нормам международного права», — отметил официальный Бухарест.

Напомним, что 4 сентября в Вашингтоне президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти подписали соглашение о «нормализации экономических отношений». Сербия обязалась приостановить кампанию по отмене признания независимости Косово другими странами. При этом Приштина обязалась не подавать заявки на прием в международные организации в течение одного года.

Независимость Косово не признали пять стран ЕС — Испания, Румыния, Греция, Кипр и Словакия.