Москва, 16 сентября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Реальные заработные платы в России по итогам 2020 года вырастут на 1,5%, а реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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"По реальным заработным платам в текущем году мы ожидаем рост на 1,5% вместо спада на 3,6%, который мы прогнозировали ранее», — сказал министр.

Реальные располагаемые доходы российских граждан, по оценкам Минэкономразвития, должны «полностью отыграть потери этого года» уже в 2021 году, отметил Решетников.

По его словам, в следующем году прогнозируется рост реальных располагаемых доходов на 3%, а далее — на уровне 2,5% в год.