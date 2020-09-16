Москва, 17 сентября, 2020, 02:01 — ИА Регнум. Повсеместные жалобы учителей ознаменовали начало нынешнего учебного года. Новые условия работы оказались продолжением весеннего стресса с дистанционным обучением. Чем так задели педагогов санитарные требования Роспотребнадзора, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАлександр Умрихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Разведение потоков учащихся оказалось нормальным требованием для школ, состоящих из нескольких корпусов, то есть где сама территория позволяет разводить потоки. Все другие школы вынуждены измышлять решения, например, запуская детей через аварийные выходы. А толпы детей перед школами ожидаемо вызвали недоумение и сарказм по поводу необходимой социальной дистанции, ради соблюдения которой принимаются меры, вызывающие такие толпы. И это не всё.

Контроль классными руководителями того, как их ученики проходят в школу, учителя считают бессмысленным проводить каждый день, но обязаны. Термометрия, проветривание, переноска из класса в класс рециркуляторов — эти обязанности тоже упали на классных руководителей. Но их коллегам, которые не ведут классы, не легче: их рабочий день теперь начинается ранним утром и заканчивается поздно вечером. Опять же — это еще не всё.

Читайте подробности в статье Александра Умрихина «Протест сверху: учителя на пороге бунта против новых условий в школах».