Нижний Новгород, 16 сентября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Реклама нижегородских закатов появятся на общественном транспорте восьми российских городов. Проект Ростуризма «Наполни выходные эмоциями» запущен для стимулирования внутреннего туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижнего Новгорода 16 сентября.

Алексей Боголюбов. Нижний Новгород. Нижний базар

«Кампания Нижегородской области основывается на слогане «Влюбись в закаты Нижнего Новгорода», который раскрывает атмосферу города. Реклама размещена на общественном транспорте в Москве, а также на наружных поверхностях в 8 городах: Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Омске», — сообщают в правительстве области.

Кроме Нижнего Новгорода, туристам предлагают посетить еще три города — Санкт-Петербург, Тулу и Казань.

Пандемия коронавируса и закрытие границ ограничила возможности зарубежных поездок россиян. Ростуризм пытается стимулировать доступный отдых «выходного дня».

«Формат поездки на выходные — один из самых популярных. В Нижегородской области множество вариантов интересного времяпрепровождения на выходные: Нижний Новгород, Городец, Большое Болдино, Выкса и многое другое», — отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.