Минск, 16 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Белорусские Вооруженные силы нуждаются в усилении некоторыми типами вооружений, заявил 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, эти меры надо предпринять в рамках Союзного государства, и с такой просьбой он уже обращался к президенту России Владимиру Путину.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — цитирует слова Лукашенко информагентство БелТА.

«Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — сказал Александр Лукашенко.

«Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне беспорядков и акций протеста, управляемых из-за границ Белоруссии, к границам республики подтянуты войска НАТО.