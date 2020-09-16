Минск, 16 сентября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. С инициативой провести новые совместные с Россией военные учения выступил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 16 сентября БелТА.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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С таким предложением белорусский лидер обратился к Сергею Шойгу в ходе визита российского министра обороны в Минск.

Владимиром Путиным], что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом». Лукашенко «Мы договорились с президентом России [], что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом».

Белорусский президент пояснил, что учения проходят «успешно», и что «надо подумать о втором этапе» этих манёвров, а также и о «других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет».

Лукашенко «Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» проходят на территории Белоруссии с 14 сентября. Сегодня, 16 сентября, Шойгу прибыл в Минск во главе российской делегации.