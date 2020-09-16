Лукашенко предложил Шойгу новые военные учения в Белоруссии
Минск, 16 сентября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. С инициативой провести новые совместные с Россией военные учения выступил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 16 сентября БелТА.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
С таким предложением белорусский лидер обратился к Сергею Шойгу в ходе визита российского министра обороны в Минск.
Белорусский президент пояснил, что учения проходят «успешно», и что «надо подумать о втором этапе» этих манёвров, а также и о «других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет».
Читайте также:Путин сообщил о планах ВС РФ после учений в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» проходят на территории Белоруссии с 14 сентября. Сегодня, 16 сентября, Шойгу прибыл в Минск во главе российской делегации.