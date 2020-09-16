Москва, 16 сентября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Цены на нефть 16 сентября открылись с гэпом вверх и продолжают повышаться, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Загрузка нефти в танкер

«Ближе к вечеру цена нефти Brent повысилась на 1,97%, до $41,79 за баррель, а цена WTI росла на 2%, до $39,38 за баррель.

В Мексиканском заливе бушует новый ураган «Салли», который может оказаться намного мощнее и разрушительнее, чем августовский ураган «Лаура».

Агентство Rystad Energy оценивает потери американской нефтедобычи за последние 11 дней в 3−6 млн баррелей, и сокращение добычи в США объективно подталкивает нефтяные цены вверх.

Цена Brent почти достигла сопротивления в $42,3 за баррель, но, пробив его вверх, скорее всего, может закрепиться в коридоре в $43−44 за баррель, а возвращение на $45 за баррель будет уже зависеть от новостного фона.

До конца дня можно будет увидеть цену Brent в диапазоне $41−42 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефти помогли вырасти сильные данные из Китая и ураган