Нижний Новгород, 16 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В Нижегородской области «будут ликвидированы крупные свалки в границах городов», — об этом губернатор Глеб Никитин заявил на встрече с депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым, — сообщает пресс-служба правительства области 16 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Свалка

Глава области рассказал о предварительных итогах реализации национального проекта «Экология» и одном из его направлений — проекте «Чистая страна».

«Согласно проекту «Чистая страна» будут ликвидированы крупные свалки в границах городов. Одна из таких — Шуваловская — недавно вошла в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. И деньги на ее ликвидацию уже заложены в федеральном бюджете. Сегодня мы ведем работу по включению других опасных объектов региона в госреестр», — сказал губернатор.

Конкретные сроки ликвидации крупных свалок в городах Нижегородской области Никитин не назвал.

Проект «Экология» запущен в России с 2019 года после указа президента Владимира Путина.

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