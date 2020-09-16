Ярославль, 16 сентября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России поступила в Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

«Вакцина должна помочь нам победить новую коронавирусную инфекцию, уверенно вернуться к привычной жизни и сберечь людей», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в ВКонтакте.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте здравоохранения, вакцина требует достаточно сложных условий хранения и потому пока находится на специализированном складе. В ближайшее время начнут формироваться списки добровольцев, желающих принять участие в вакцинации, и перечень медицинских учреждений, которые будут осуществлять саму процедуру.