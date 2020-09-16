Москва, 16 сентября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Словам министра финансов России Антона Силуанова о том, что на российском рынке труда удалось избежать стрессовой ситуации, можно только аплодировать, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее высказывание главы Минфина РФ.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

«Понятно, что каждому чиновнику хочется похвастаться, но хвастаться отсутствием стрессовой ситуации на рынке труда — это надо уметь! Такие высказывания имеют смысл, если исходить из презумпции злонамеренности либерального клана и предположить, что эти люди хотят максимально взбесить население, чтобы спровоцировать революцию. В этом отношении господину Силуанову можно только аплодировать. Если такова его цель, то он просто гений», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что антикризисные меры правительства были действенными и хорошо сработали, что позволило избежать стрессовой ситуации на рынке труда.