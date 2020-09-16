Калуга, 16 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Почта России Калужской области выпустила коллекционную почтовую карточку, посвященную 55 Научным чтениям памяти К. Э. Циолковского. На почтовой карточке изображен портрет ученого, датированный 1924 годом. Об этом 16 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. К научным чтениям памяти Циолковского в Калуге выпустили почтовую карточку

В Калуге с 2012 года выпускается филателистическая продукция, посвященная Научным чтениям памяти К. Э. Циолковского, а также действует штемпель специального гашения.

«Почта России Калужской области и Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского являются давними партнерами. Совместные выпуски филателистической продукции позволяют запечатлеть в истории выдающихся ученых, космонавтов и научных деятелей, а также важнейшие события в развитии космонавтики», — сказала Вера Дмитриева.

Первое специальное гашение, посвященное космической тематике в Калуге — «День памяти К. Э. Циолковского» проводилось 19 сентября 1960 года. С тех пор в Калуге проведено более 100 специальных гашений на космическую тематику.