Ковдор, Мурманская область, 16 сентября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

(сс) succo Суд

По данным ведомства, убийство прадеда девушка совершила с целью ограбления. Следствие установило, что внучка ударила ветерана камнем по голове, в результате чего он скончался. денег в квартире своего родственника девушка не нашла и скрылась с места преступления.

Суд назначил преступнице наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.