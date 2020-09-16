Стокгольм, 16 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Шведский банк Svenska Handelsbanken объявил о сокращении числа банковских отделений по всей стране. 16 сентября представители финансового учреждения проведут встречу с журналистами и аналитиками, в ходе которой правление обозначит дальнейшую стратегию развития банка.

I99pema Штаб-квартира Handelsbanken в Стокгольме

В частности, в пресс-релизе Svenska Handelsbanken уже дается понять, что финансовая организация снизит численность отделений, чтобы направить дополнительные ресурсы на развитие сферы IT и своих интернет-ресурсов.

В настоящее время Svenska Handelsbanken имеет порядка 380 отделений. К концу 2021 года их число сократится до 200, что позволит банку инвестировать 1 млрд шведских крон (€96,1 млрд) в IT-технологии. Согласно опубликованному пресс-релизу, закрытие отделений повлечет за собой увольнение около 1 000 сотрудников.

Предпосылкой к изменениям является желание все большего количества людей заниматься банковским дело в цифровом формате, в то время как основные клиенты банка все больше нуждаются в личных встречах в своих офисах, говорится в пресс-релизе Svenska Handelsbanken.