Калуга, 16 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Постановление о наделении Анатолия Артамонова полномочиями сенатора Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области подписал 16 сентября вступивший в должность губернатора Калужской области Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов поздравил губернатора Владислава Шапшу со вступлением в должность главы области

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Выступая на официальной церемонии вступления в должность Владислава Шапши член Совета Федерации Анатолий Артамонов отметил, что он спокоен, передавая ему «бразды правления».

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2020 года назначил временно исполняющим обязанности калужского губернатора Владислава Шапшу. На посту главы области он сменил старожила отечественной политики — Анатолия Артамонова.