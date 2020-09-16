Москва, 16 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для туроператоров, игнорирующих федеральный реестр турагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

Так, за невнесение сведений о турагентах, а также за ошибки при внесении таких данных предлагается наказывать штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, предлагается карать штрафом на сумму до 30 тыс. рублей.

Предусмотрены санкции и за передачу исполнения поручения туроператора по продвижению и реализации туристского продукта, без наделения туроператором турагента правом заключения договоров субагентирования, субкомиссии или договоров иного правового вида.

Ко второму чтению размеры штрафов планируется уточнить.