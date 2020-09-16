Махачкала, 16 сентября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 16 сентября, достигло 12 тыс. 260, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 85 носителей инфекции — это самый высокий суточный прирост в регионе с конца июня 2020 года.

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За вчерашний день в Дагестане выздоровели 65 человек с COVID-19. Всего в республике болезнь победили 10 тыс. 553 заразившихся коронавирусом, или около 86% инфицированных. «Активных» больных в регионе в настоящее время около 1,2 тыс.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Дагестане умерли 529 человек с COVID-19, один из них скончался накануне. С начала текущего месяца случаи летального исхода в регионе не были зарегистрированы лишь однажды — 5 сентября.