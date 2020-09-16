Москва, 16 сентября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Долги по заработной плате на сумму около 5,8 млрд рублей погашены перед 220 тыс. российских работников за первые семь месяцев 2020 года. Погашения задолженности добился Роструд, сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов направлено в органы прокуратуры и следствия. Лицам, виновным в нарушении прав работников, грозит уголовная ответственность.

Принятые меры помогли снизить общую задолженность по зарплате. На 1 сентября текущего года она составила 1,83 млрд рублей — это минимальное значение в начале сентября с 2018 года. Годом ранее задолженность была на 342 млн рублей больше.

В Роструде напомнили, что вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле. Такой контроль усилен в условиях пандемии коронавируса.

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