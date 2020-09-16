Ишим, Тюменская область, 16 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. В Тюменской области после прокурорской проверки сигнала о проведении в одной из школ Ишима антитеррористического урока с «захватом заложников» в отношении учебного заведения и его директора возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Страх в глазах ребенка

Надзорным ведомством установлено, что «концепция указанного мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации».

В отношении директора школы и учебного заведения, где был произведён «захват заложников», напугавший детей и встревоживший родителей, возбуждено дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»).