Москва, 16 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В течение следующих пяти лет Газпром расширит финансирование программ газификации регионов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

«Сейчас мы завершаем работу по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации с 67 субъектами Российской Федерации. Это следующая наша пятилетка. В рамках этой пятилетки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны Газпрома на программы газоснабжения и газификации почти в три раза больше — 526,1 млрд рублей», — заявил Миллер.

Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, составит 24,4 тыс. километров. При этом газифицировано будет 3632 населённых пункта.

«Уровень газификации выйдет на уровень 74,7%. При этом надо отметить, что к концу 2025 года ещё в 24 субъектах Российской Федерации полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов Российской Федерации будут полностью завершены в рамках этой нашей работы», — указал он.