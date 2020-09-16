Москва, 16 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул предложение о повышении акцизов на табачную продукцию. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Вот лишь некоторые из наших предложений: мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», — сказал Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что решений о возможном повышении акцизов на табак не принималось.