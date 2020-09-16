Калуга, 16 сентября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. 15 сентября в Калуге открылись 55-е научные чтения, посвящённые памяти К.Э. Циолковского. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, учёные, специалисты, ветераны ракетостроения, летчики-космонавты возложили цветы на могилу великого учёного, в музее истории космонавтики прошла презентация выставки «Пионер отечественной космонавтики», посвящённой 120-летию со дня рождения М.К. Тихонравова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылись 55-е чтения памяти К.Э.Циолковского

Как рассказала директор Государственного музея истории космонавтики Наталья Абакумова, советский инженер, выдающийся конструктор космической и ракетной техники Михаил Клавдиевич Тихонравов был одним из ближайших сподвижников Сергея Королёва, разрабатывал первый советский двухступенчатый ракетный двигатель, участвовал в разработке снарядов для «Катюш».

В ОКБ-1 Сергея Королева Михаил Тихонравов курировал работы по проектированию различных искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы. За успешные запуски «Спутника-1» и спутника с живым существом на борту, учёный был удостоен звания лауреата Ленинской премии. Михаил Тихонравов принимал деятельное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля, за что ему присвоено звание Героя социалистического труда, под его руководством велась разработка тяжёлого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полёта на Марс.

Посетители выставки могли ознакомиться с макетами, фотографиями и чертежами ракет и космических аппаратов, созданных выдающимся конструктором.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылись 55-е чтения памяти К.Э.Циолковского

«Калуга свято чтит подвиг покорителей космоса: выдающиеся конструкторы ракетной техники и космонавты стали почётными гражданами нашего города, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Калуга по праву гордится своим успешным участием в освоении космоса и реализации космических программ! В нашем городе завершается возведение второй очереди музея истории космонавтики, после чего он станет крупнейшим подобным музеем в Европе. Желаю всем участникам научных чтений плодотворной работы, творческого вдохновения, новых успехов и достижений!».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылись 55-е чтения памяти К.Э.Циолковского

В рамках симпозиума участники чтений обсудили возможности создания российских малых космических аппаратов и их использования для решения социально-экономических задач.