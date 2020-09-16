Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Петербургский историк, 63-летний Олег Соколов и 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко могли пожениться в середине ноября 2019 года, однако за неделю до назначенной даты мужчина убил свою возлюбленную. Об этом стало известно 16 сентября во время очередного заседания по уголовному делу в отношении Соколова, передает корреспондент ИА REGNUM.

РВИО Олег Соколов до трагических событий ноября 2019 года

Как рассказал суду обвиняемый, изначально свадьба была назначена на 3 октября 2019 года. Однако невеста хотела пышную свадьбу, на которую денег у пары к тому моменту не было. Тогда Соколов и Ещенко решили перенести свадьбу на весну 2020 года, но им в этом отказали, предложив лишь две даты — 12 или 13 ноября 2019 года.

«Нам нужно было не явиться в назначенную дату, а затем вновь подать заявление на новую», — пояснил Соколов.

Отметим, рассмотрение уголовного дела Олега Соколова подходит к завершающей стадии. Суд рассмотрел большую часть из 18 томов дела. 16 сентября суд продлил обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 23 декабря 2020 года.

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