Киев, 16 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Городской совет Черновцов (областной центр на Западной Украине) просит правительство компенсировать городу все убытки, связанные с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Соответствующий проект решения озвучен на сессии горсовета сегодня, 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации органа, обращение с просьбой возместить городу убытки связанные с ограничениями от введения карантинных мероприятий поддержали 25 депутатов городского совета.

Власти Черновцов уточнили, что по состоянию на 16 сентября ущерб составил около 140 млн гривен (примерно $5 млн), до конца нынешнего года эта сумма будет на уровне 200 млн грн (чуть больше $7 млн).

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября городской совет Черновцов направил иск в суд против правительства из-за постановления об установлении карантина. Ранее в сентябре аналогичные иски направили власти других городов страны, в частности Ивано-Франковска и Тернополя (все расположены в западных областях). Известно, что рассматривать эти дела будет окружной административный суд Киева.