Барнаул, 16 сентября, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Естественная убыль жителей Барнаула за январь — июль 2020 года составила 1025 человек, хотя за такой же период прошлого года было 582 человека, такие данные публикует Алтайкрайстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

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"В январе — июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года демографическая ситуация в городе Барнауле характеризовалась снижением числа родившихся на 374 человека и увеличением числа умерших на 69 человек. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 9,2, смертности — 11,7. Естественная убыль населения города составила 1025 человек.

Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) снизился на 8,9% (9,2), коэффициент смертности увеличился на 0,9% (11,7). Показатель рождаемости населения города Барнаула выше среднекраевого уровня на 7,0%, показатель смертности ниже на 15,2%», — поясняют статистики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, начавшейся в начале 2020 г., весь апрель и май в России были объявлены нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, а школьники — на дистанционное обучение.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 16 сентября по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3828 пациентов, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).

Не обошлось без семи новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 401 человек.