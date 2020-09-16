Киев, 16 сентября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Украина обратилась к международному сообществу с предложением продолжить «скоординированное давление на Россию». Об этом заявило украинское министерство иностранных дел.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Лающая шавка

«Учитывая большую вероятность причастности к отравлению (Алексея Навального) Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ», — говорится в заявлении.

В МИД Украины добавили, что это необходимо, чтобы Россия «прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на пленарном заседании Европарламента состоится голосование по резолюции, в которую включили требование о блокировке российско-германского проекта «Северный поток — 2».

Ряд евродепутатов инициировали включение данного вопроса в повестку заседания Парламента ЕС по причине «попытки отравления Алексея Навального российскими властями».

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