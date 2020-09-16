Ярославль, 16 сентября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Переселение жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле из гостиниц в съемные квартиры приведет к экономии около 10 миллионов рублей городского бюджета в месяц. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета Ярославля.

City-yaroslavl.ru Жильцы пострадавшего дома выносят вещи

Как ранее сообщало ИА REGNUM мэрия намерена компенсировать жителям взорвавшегося дома на улице Батова те деньги, которые они потратят на аренду съемного жилья. Соответствующий проект решения сегодня рассматривался на муниципалитете Ярославля.

За однокомнатную квартиру на Батова мэрия готова заплатить 8 476 рублей в месяц, за двухкомнатную — 11 857, трехкомнатную — 14 483 рублей. Общая сумма расходов городского бюджета составит 1,5 миллиона рублей в месяц. Правда, некоторые депутаты считают, что такой размер компенсации не сопоставим с ценами на рынке.

«Мы мониторили рынок съемного жилья в Дзержинском районе, где вы такие цены за однушку в 8500 нашли? За двушку где вы нашли? Готовьтесь, уважаемый мэр, что жители не будут полностью получать по совести положенную им компенсацию. Все они не виноваты в этом ЧП. И они, лишившись своего жилья и оказавшись в чрезвычайной ситуации, не смогут снять аналог своих квартир, которые они потеряли. Хочу сказать спасибо за оперативность решения вопроса и прошу проработать увеличение суммы компенсации. Дети и школьники должны получить возможность жить где-то поблизости», — отметила в ходе обсуждения депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

City-yaroslavl.ru Пострадавший дом на Батова

На данный момент из городского бюджета тратятся гораздо большие суммы на оплату номеров для жителей в гостиницах «Которосль» и «Азимут».

"Для сравнения с предоставлением гостиницы. Это 11 миллионов и полтора. Это большая разница. Экономия реальная для городского бюджета налицо», — сравнил нынешние и будущие расходы депутат муниципалитета Илья Горохов.

В поиске съемного жилья людей пока не ограничили. Хотя время и поджимает.

«По гостинице у нас муниципальные контракты были заключены на месяц. Рассмотрим все варианты для людей. Нет какой-то единой даты, что все в один день нашли жилье. С каждым будет адресно отрабатывать эту меру поддержки», — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

City-yaroslavl.ru Жильцы в холле гостиницы

Съемное жилье ярославцы, пострадавшие от взрыва газа, будут снимать минимум год. Срок озвучил председатель муниципалитета Артур Ефремов. Он же подытожил рассмотрение вопроса.

«Рынок жилья разный. В этом случае мы всегда найдем низкую цену и, я думаю, у мэрии есть определенный мониторинг. Жители не должны нести дополнительную финансовую нагрузку. Но в ходе общения с жителями есть один момент, когда возникают небольшие, но избыточные требования и дополнительные пожелания. Пожелания жильцов нужно выслушать, а потом мы коллегиально взвешенные решения обсудим. И не политизировать эту ситуацию. Просьба ко всем партиям, — обратился к коллегам Артур Ефремов.

Муниципалитет утвердил введение данной социальной меры и проголосовал за соответствующую поправку в бюджет города. Постановление о компенсациях для жильцов дома на Батова вступит в силу после официального опубликования в субботу 19 сентября.