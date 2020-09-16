Москва, 16 сентября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В долгожданные новогодние и рождественские праздники у российских граждан появляется почти целых 10 дней для продолжительного отдыха. Конечно, для значимых социальных групп населения это и испытания на прочность, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение главы «Трезвой Россия».

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

«Удержаться от веселий на фоне алкоголя многим непросто, результаты приводят действительно к плачевному состоянию и многим угрожает здоровью.

Инициатива руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева очень своевременная и нужная. Она спасет тысячи и тысячи жизней людей, ведущих безответственный образ жизни.

Жесткое ограничение продаж алкоголя в праздничные дни обезопасит и молодое поколение, подтолкнет к активному и здоровому образу жизни.

По итогам 2020 года дефицит российского бюджета может приблизиться к диапазону 2,5−3 трлн руб. Это значит, что нужно смело и без оглядки повышать акцизы на алкогольную продукцию и одновременно эффективно снижать долю контрафакта в розничной сети.

На фоне зримого роста социальной ответственности государства перед гражданами следуют активнее продвигать в массы здоровый образ жизни, культивировать культуру ответственного потребления крепкого алкоголя.

Ограничению продаж алкоголя будет открыто и беспардонно препятствовать отраслевые ассоциации и торговые сети. Схватка рано или поздно предстоит нешуточная: деньги для ретейла всегда были старше благополучия и здоровья граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Читайте также: «Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год