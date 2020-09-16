Украина готовится ввести санкции против российского картофеля
Киев, 16 сентября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует ввести запрет на импорт картофеля из Российской Федерации, заявил 16 сентября заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.
Чиновник отметил, что соответствующее решение было принято по итогам совещания с представителями отрасли картофелеводства.
Предполагается, что соответствующий запрет выступит в качестве инструмента поддержки украинских картофелеводов.
«Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки — некоторые из инструментов, которые будут применены», — заявил Высоцкий.
Когда соответствующее решение будет воплощено в жизнь, пока неизвестно. Подробности относительно готовящегося запрета чиновник уточнять не стал.
ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля в 43 раза — до рекордных 250 тысяч тонн. При этом известно, что большая часть импорта поступает именно из России.
«Ситуация остаётся плачевной — пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортёров — при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка», — заявлял в ноябре прошлого года эксперт Александр Хорев.
При этом специалисты отрасли признавали, что урожайность картофеля в 2019 году уменьшилась как минимум на треть, поэтому Украине приходится его импортировать.
Как дело обстоит с урожайностью картофеля в этом году, в правительстве пока не сообщали.