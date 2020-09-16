Уфа, 16 сентября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Мужчина вынес из задымленного дома женщину в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов на своей странице в социальной сети.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

По словам данным, рано утром 13 сентября в деревне Павловка произошел пожар в жилом доме. Битунов Анатолий Михайлович вызвал огнеборцев, а потом пришел на помощь пострадавшим в огне людям: он вынес из задымленного дома женщину.

Азамат Абдрахманов отметил, что мужчина будет представлен к награде.