Какие категории граждан РФ чаще всего страдают от мошенников?
Москва, 16 сентября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В подавляющем большинстве случаев жертвами мошеннических действий становятся наиболее незащищенные слои населения России — пожилые люди, люди с инвалидностью и нестабильным эмоциональным состоянием. Об этом как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила зампред комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина. Кроме того, по ее словам, в последние годы от мошенничеств с жильем стали страдать семьи, которые берут ипотеку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно важных законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик заявила, что в РФ не удается снизить количество случаев мошенничества с недвижимостью.