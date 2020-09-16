Москва, 16 сентября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В подавляющем большинстве случаев жертвами мошеннических действий становятся наиболее незащищенные слои населения России — пожилые люди, люди с инвалидностью и нестабильным эмоциональным состоянием. Об этом как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября пресс-служба Общественной палаты РФ, заявила зампред комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина. Кроме того, по ее словам, в последние годы от мошенничеств с жильем стали страдать семьи, которые берут ипотеку.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Примечательно, что и банковские проверки чистоты недвижимости, на основе которых клиентам одобряют сделку, не защищают людей, — сказала Кирюхина. — Мошенники пользуются низкой правовой грамотностью населения. К сожалению, действующее законодательство не обязывает сотрудников МФЦ устанавливать волю лица, обратившегося за оказанием услуг. Никто не проверяет, соответствует ли воля сторон волеизъявлению, отраженному в договоре. Понимает ли человек, что он подписывает. Этим зачастую пользуются мошенники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно важных законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик заявила, что в РФ не удается снизить количество случаев мошенничества с недвижимостью.