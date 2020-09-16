Убитые в Ярославской области девочки были изнасилованы
Ярославль, 16 сентября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в городе Рыбинске Ярославской области в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт СКР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM две девочки 2006 и 2011 годов рождения были найдены убитыми 15 сентября. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным. В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В двойном убийстве подозревается 41-летний Виталий Молчанов. Его розыск продолжается уже больше суток.