Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 16 сентября, продлил обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, по 23 декабря 2020 года.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов (слева) в судебном зале

Соколов находится под стражей с ноября 2019 года, когда его выловили из Мойки с человеческими останками в рюкзаке. Позже меру пресечения продлевали, хотя изначально защита настаивала на домашнем аресте.

Процесс по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется Соколов, продолжается уже несколько месяцев на базе Санкт-Петербургского городского суда. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня один из адвокатов подсудимого сообщил, что не сможет участвовать в следующем заседании, которое планировалось на 21 сентября, из-за занятости в другом судебном процессе.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 23 сентября.