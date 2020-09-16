Иерусалим, 17 сентября, 2020, 00:23 — ИА Регнум. Разработанное администрацией американского президента соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами является не только шагом в антииранском направлении, но имеет еще одну, скрытую цель. Почему итальянское издание Terrasanta.net так считает, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Цитата из вмдео на YouTube Подписание в Белом доме Авраамских соглашений

Сделка ставит целью помешать продвижению Китая на Ближний Восток. Согласно «окончательной версии» соглашения о стратегическом партнерстве между Пекином и Тегераном, эти две страны будут углублять военное сотрудничество с обменом разведданными, заниматься исследованиями и разработками вооружений, проводить совместные учения. Со стороны Китая речь идет об обязательных инвестициях в размере $440 млрд в иранскую экономику на протяжении грядущих 25 лет, из этих денег 280 млрд будут направлены в газовую и нефтяную промышленность, а оставшиеся 120 — в банковскую систему, телекоммуникации, порты и железные дороги, инфраструктуру, и там Китай станет акционером.

Со своей стороны Иран будет поставлять Китаю нефть по специальным ценам на протяжении тех же 25 лет. Такая стратегия вызвала резкое недовольство иранских ультранационалистов, считающих ее продажей суверенитета Ирана. Но бесспорно то, что сильно страдающую из-за санкций экономику нужно возрождать. А для Пекина всё очень привлекательно, ведь дело идет к созданию форпоста на Ближнем Востоке — важнейшем узле в грандиозном проекте нового Шелкового пути.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира».