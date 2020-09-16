Москва, 16 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Увеличение количества бюджетных мест для вузов происходит согласно специально разработанному механизму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенческий билет

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"Увеличение количества бюджетных мест в целом по стране — при этом направления их значительного количества в регионы — не означает, что автоматически во всех вузах произойдёт увеличение количества бюджетных мест», — заявил Фальков.

На следующий год, на 2021-й, распределено на 9% больше бюджетных мест от первоначальной базы, указал он.

«Мы разработали специальный механизм распределения, методику распределения, долго её обсуждали с регионами. Она, как и любая методика, не нравится всем. Но она запускает механизм конкуренции. Позволяет тем, кто лучше работает со студентами, тем вузам, где есть наука, где хорошая материально-техническая база, где качество образования и студентов… лучше, конечно, больше забирать бюджетных мест», — указал министр.

«У нас есть часть вузов — и они в первую очередь должны задавать вопросы себе, — по ряду направлений у которых есть снижение. Но справедливости ради скажу, что с каждым вузом мы работаем индивидуально, стараемся помочь и поправить», — добавил он.