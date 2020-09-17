Ватикан, 18 сентября, 2020, 02:23 — ИА Регнум. Какое значение придает Германия блогеру Алексею Навальному — один из важнейших вопросов, которые требуют прояснения во всей истории с его госпитализацией. Почему, по мнению польского политолога Мечислава Рыбы, немецкое отношение к российскому оппозиционеру может говорить о многом, пишет редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Сам факт того, что Германия забрала Навального в местную клинику и предоставила лечение, означает важность его фигуры для этой страны. В этой связи интересно, какова именно роль Навального в появлении напряженности в германо-российских отношениях — он повод для трений или их реальная причина?

Нужно учесть, что на Германию мощно давят США, и задаться вопросом: не рассчитывают ли немцы спасти лицо — отказаться от «Северного потока — 2», оправдывая свой отказ не тем, что на них наседает Вашингтон, а тем, что вступились за блогера? Тем более что возможность остановки строительства газопровода имеет место. А Вашингтон очень хочет этой остановки. И у него есть способы принудить Германию к соответствующему решению.

О других темах мировой католической прессы читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира».