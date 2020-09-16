Калуга, 16 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, в Калуге состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Калужской области Владислава Шапши. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в церемонии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, почётный гражданин Калужской области Анатолий Артамонов, депутаты Государственной думы Российской Федерации Александр Авдеев, Вадим Деньгин, Геннадий Скляр, Артём Туров и Сергей Крючек, митрополит Калужский и Боровский Климент, члены правительства области, руководители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания региона, представители общественных объединений, учреждений и ведомств, почетные гости.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

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Председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов огласил результаты выборов и вручил Владиславу Шапше удостоверение губернатора Калужской области. Владислав Шапша принёс присягу губернатора Калужской области на верность народу и Конституции Российской Федерации и уставу Калужской области.

От имени президента Российской Федерации Владимира Путина избранного губернатора приветствовал полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздравил Владислава Шапшу с победой на выборах и вступлением в должность главы региона, подчеркнув, что в Калужской области последовательно создаются условия для успешного выполнения задач, поставленных президентом России по развитию страны и повышению уровня жизни населения: «Серьёзное внимание уделяется благополучию жителей, формированию комфортной городской среды, развитию социальной сферы и здравоохранения».

Полпред президента в ЦФО поблагодарил Анатолия Артамонова за то, что тот многие десятилетия трудился на благо Калужской области, и выразил уверенность, что наиболее важные направления работы останутся приоритетными и у нового руководства региона: «Наследство достойное, но впереди у новой команды ещё больше важных и сложных задач. В первую очередь, это дальнейшее развитие области, выполнение указов президента России по достижению целей национального развития и реализации национальных проектов». В числе ключевых задач дальнейшего развития области Игорь Щёголев назвал обеспечение устойчивого роста численности населения, укрепление института семьи, решение жилищных проблем граждан. По словам полпреда, согласно плану привлечения инвестиций в ближайшие годы в Калужской области планируется реализовать 150 новых инвестпроектов. «Их реализация позволит до 2024 года дополнительно привлечь в регион более 400 миллиардов рублей и создать почти 10 тысяч новых рабочих мест. Важно эти и другие планы реализовывать в полном объеме, не снижая темпов», — напутствовал Игорь Щёголев. Он пожелал новому руководителю и всем жителям Калужской области успехов, здоровья и благополучия.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

Удачи на посту главы региона Владиславу Шапше пожелал и сенатор Российской Федерации Анатолий Артамонов, возглавлявший область с 2000 по 2020 годы. «Ваш девиз был «Сохранить и приумножить». Я уверен абсолютно, что так оно и будет и спокоен, передавая вам бразды правления. Потому, что у вас всё для этого есть: надежная хорошая база, сплоченная команда, ваши великолепные способности, которые вы уже успели показать, работая главой администрации Обнинска и на посту исполняющего обязанности губернатора Калужской области», — подчеркнул Анатолий Артамонов. Он так же отметил важность тесного сотрудничества избранного главы региона с депутатским корпусом: «Уверен, что оно будет традиционно продолжаться, и будет служить залогом будущего успеха. Как и сотрудничество со всеми властными структурами, которые есть на территории области: с федеральными органами власти, с общественными и религиозными организациями».

Поздравляя Владислава Шапшу с избранием на пост губернатора области, митрополит Калужский и Боровский Климент особое внимание обратил на необходимость активизации деятельности, направленной на сохранение института семьи и улучшение демографической ситуации. В этом, по его мнению, залог успеха всех благих начинаний в регионе. «Проблемы семьи и другие вопросы, которые стоят перед нашей областью, давайте будем решать все вместе», — отметил владыка Климент. Напутствуя Владислава Шапшу, он подчеркнул: «Желаю вам крепкого здоровья и помощи Божией».

Владислав Шапша поблагодарил всех жителей Калужской области, которые приняли участие в выборах и выразил искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и всероссийской политической партии «Единая Россия» за оказанное доверие и поддержку. Он так же поблагодарил Анатолия Артамонова за создание в регионе крепкого фундамента для долгосрочного развития.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области

Говоря о перспективах, Владислав Шапша подчеркнул, что в своей работе будет руководствоваться наказами, высказанными жителями региона: «Сегодняшний день станет отправной точкой для новых социально-экономических преобразований. Наказы и пожелания жителей, озвученные в ходе многочисленных встреч, будут определять содержание моей работы на посту губернатора». Он также отметил, что руководство области продолжим реализацию курса, определенного главой государства: в регионе будут создаваться высокотехнологичные производства, хорошо оплачиваемые рабочие места, внедряться инновации во все сферы жизни. «У нас не исчерпаны резервы для привлечения инвестиций и развития предпринимательства. Наша область должна прочно утвердиться в числе лучших в стране по условиям ведения бизнеса», — подчеркнул Владислав Шапша. По его мнению, необходимо так же развивать сферу АПК, заботиться об экологии и создании комфортной среды проживания в муниципалитетах, расширять программы строительства жилья, объектов социально-культурной сферы, ремонтировать дорожную сеть, продолжать газификацию. «Мы будем совершенствовать социальную политику: медицинское обслуживание, оказание образовательных услуг, поддержим здоровье калужан созданием спортивной инфраструктуры, будем предпринимать всё возможное для развития культуры, возрождения духовности, укрепления межнационального согласия», — подчеркнул губернатор. При этом он акцентировал, что в своей работе рассчитывает на эффективное взаимодействие с депутатским корпусом, федеральными органами власти, общественными организациями, представителями бизнеса, соработничество с Русской Православной Церковью.

«Впереди у нас каждодневный упорный труд. Время ставит перед нами всё более сложные задачи. Но я уверен, что эти вызовы нам по плечу. Вместе со всей страной мы будем идти вперёд, и сделаем всё для того, чтобы Калужская область становилась богаче, а жизнь в ней лучше и достойнее. У нас всё получится!», — резюмировал Владислав Шапша.