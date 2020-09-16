Москва, 16 сентября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. С начала появления материнского капитала появляется все больше возможностей для его использования, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Это дает возможность семьям повышать качество жизни, что является положительным моментом для развития гармоничной личности.

Предложение тратить материнский капитал на ремонт жилья тоже является очень востребованным направлением его использования.

Ведь многие семьи с детьми не могут или не планируют приобретать жилье, а вот сделать качественный ремонт во многих случаях необходимо, но собрать необходимую сумму сложно.

Если семьи смогут воспользоваться такой возможностью, это будет еще одна возможность улучшить качество жизни семьи, создать для детей достойные условия жизни.

Поэтому такие предложения заслуживают только положительных отзывов. Многие семьи с радостью примут такое предложение», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

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