Москва, 16 сентября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В настоящее время нецелесообразно как-либо изменять ключевую ставку Банка России, считает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя экспертную дискуссию о том, какое решение примет ЦБ РФ по ключевой ставке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В ближайшее время состоится заседание Совета директоров Центрального банка, где будут обсуждать этот вопрос. Вероятнее всего, по итогам заседания ставка останется на прежнем уровне, — сказал Твердохлеб. — Сейчас страна выходит из периода летних отпусков и кризиса, связанного с пандемией. И делать какие-либо изменения ключевой ставки именно сейчас едва ли целесообразно. Но и исключать снижение ставки на четверть процентного пункта нельзя».

Как подчеркнул экономист, скорее всего, до конца года ставка будет в пределах четырех процентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевая ставка будет расти с конца 2020 года.