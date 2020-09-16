Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Коллективу старейшей киностудии Санкт-Петербурга «Ленфильм» представили нового генерального директора — Федора Щербакова, о назначении которого стало известно в конце прошлой недели. Об этом представлении 16 сентября сообщили в пресс-службе киностудии.

Пресс-служба «Ленфильма». Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков.

Напомним, согласно распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 8 сентября 2020 года на должность генерального директора «Ленфильма» назначен Федор Щербаков. Он сменил Инессу Юрченко, которая с весны текущего года работала в должности временно исполняющего обязанности генерального директора киностудии, после того как должность покинул Эдуард Пичугин, возглавлявший «Ленфильм» на протяжении восьми лет.

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Нового руководителя киностудии ее сотрудникам представил председатель совета директоров «Ленфильма», актёр, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Онпоблагодарил бывших руководителей киностудии за проделанную работу, «которая сейчас стала приносить свои плоды».

В свою очередь Федор Щербаков заявил, что «Ленфильм» начинает работу по выплате кредита.

«Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии, и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться. Самое главное — «Ленфильм» останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет», — добавил он.

Щербаков также подчеркнул, что ни о какой приватизации «Ленфильма» речи не идет. Дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, оказавшихся в силу обстоятельств «на паузе», в скором времени также сдвинется с мертвой точки.