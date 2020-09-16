Киев, 16 сентября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Маленькаяложьпрезидента Украины Владимира Зеленскогоо перспективах проведения встречи «нормандской четвёрки» — не случайность, а закономерное следствиебольшой лжи всего украинского политического проекта, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 сентября, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Ранее Руденко заявил, что слова Зеленского о готовности лидеров всех стран-участниц «нормандского формата» к встрече на высшем уровне не соответствуют действительности. На недавней встрече политических советников лидеров в Берлине представитель России Дмитрий Козак сказал о перспективах саммита лидеров прямо противоположное — что в настоящее время оснований для его проведения нет, отметил Руденко.

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«Мне уже не раз приходилось писать о деградации украинской политики — как внутренней, так и внешней. В Минске в 2015 году прежний глава украинского государства поставил свою подпись под обязательствами, которые он не собирался выполнять. А если и собирался, что крайне маловероятно, то не смог их выполнить в силу слабости своих позиций внутри страны. Нынешний глава украинского государства свою слабость также прикрывает ложью.

Чтобы добиться желаемого изменения Минских соглашений, Украине нужна активная и заинтересованная поддержка Германии. Вместо того чтобы обеспечивать такую поддержку, украинцы обозляют немцев, призывая американцев применить к Германии санкции в связи с осуществлением проекта «Северный поток — 2». Точно так же таким своим подходом они вредят отношению к себе со стороны Франции, Италии, Австрии, других стран. Тактически для России это хорошо, но иметь у себя под боком страну, чья политика построена на лжи, тяжело — ведь с ней так или иначе мы вынуждены иметь дело.